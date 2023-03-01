Haberler Güncel Videoları AK Parti TBMM Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek"

AK Parti TBMM Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek"

AK Parti TBMM Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek"
01.03.2023 19:53

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:31
Gençlik ve Spor Bakanı...
Güncel 03:09
Başkan Erdoğan, Yunanistan’da...
Güncel 06:21
İstanbul için büyük taşınma...
Güncel 00:53
Ölen kızının elini...
Güncel 01:55
Milli basketbolcu Nilay'ın son...
Güncel 00:29
Halkevleri Genel Başkanı...
Güncel 02:10
İşte "Deprem vergileri...
Güncel 00:31
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde...
Güncel 39:48
Devlet Bahçeli'den flaş...
Güncel 01:54
Eski Başbakan Necmettin...
Güncel 07:38
Alanyaspor, Ersun Yanal ile...
Güncel 02:04
SON DAKİKA I İzmir açıklarında...

Asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları da netleşti. Bu kapsamda fon ile afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılanacak. Bağış, yadım ve hibeler bu fonda toplanarak şehirlerin ihyası için kaynak aktarılacak. Fonun kurulmasına ilişkin teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA