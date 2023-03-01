AK Parti TBMM Grup Toplantısında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek"

Asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları da netleşti. Bu kapsamda fon ile afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılanacak. Bağış, yadım ve hibeler bu fonda toplanarak şehirlerin ihyası için kaynak aktarılacak. Fonun kurulmasına ilişkin teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.