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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
14.02.2023 22:16

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak ifade edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin iptal edilip edilmeyeceği siyaset kulislerinde tartışılmaya başlandı. Enkaz üzerine siyaset yapan 'siyasi yağmacılar' kirli algı operasyonları ile sürece dahil oldu. Söz konusu duruma AK Parti kanadından çok net yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat da "Depremden, enkazdan, acılardan oy çıkarmaya çalışmak siyaset değildir. Böyle bir siyasetin kimseye yararı olmaz." dedi. Seçimin ertelenmesiyle ilgili süreci de anlatan Donat, "Şimdi... Erteleme için... Meclis'in toplanması ve Anayasa'nın bu maddesini değiştirmesi şart" şeklinde konuştu.

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