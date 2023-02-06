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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
06.02.2023 18:59

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Evlerinden ayrılan vatandaşlarımız için her türlü imkan hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Devletimiz güçlüdür, hepimiz sahadayız. Şu anda bütün duamız gayretimiz enkaz altındaki insanlarımızın çıkartılmasıdır. Hepimiz illere dağıldık, her ilde bakanlarımız var.

Göçük altında kalanlar AFAD'ın ihbar hatlarına bildirilsin. Evlerinden ayrılan vatandaşlarımız için her türlü imkan hazırlanmıştır.

Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Bu imtihanı da hep beraber elbirliğiyle aşacağız. Yeterli sayıda ekip, yeterli sayıda araç enkazlara müdahale ediyor."

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