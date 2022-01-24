AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını sona erdi. Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleriyle ilgili, "Gazeteci sıfatını taşıyan Sedef Kabaş'ın yaptığı kabul edilemeyecek ahlaksız bir şeydir. O ifadelerin kullanılması ahlak yoksunluğu, pespayeliktir. Milletin ortak iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığına yönelik yaklaşım. Keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa. Hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak doğrusunu söylemek gerekirse fikir hürriyetini istismar etmekten başka hiçbir şeye yaramaz" dedi.