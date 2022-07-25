AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin 'Biz dedik yaptınız' algısına tepki gösteren Çelik, "Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor ve CHP çıkıp 'Bunları biz yaptık' diyor. Bizim arkadaşlarımızız uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor ve bunlar arada duyup daha açıklanmadan kendileri açıklıyor. Bunlar hizmet siyasetinden gasp siyasetine geçtiler. Bunlarla ilgili projeler aylar evvelinden açıklanmaktadır." dedi. 'Çevre Ajansı' iddialarına cevap veren Çelik, "O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan mekanizmalar bunlar." şeklinde konuştu.