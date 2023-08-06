NATO için TBMM onayı bekleyen ve terör mücadelede somut adım atacağını beyan eden İsveç'te PKK destekçileri yeni provokasyona daha imza attı. Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri küstah bir şekilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Gelişme üzerine Türkiye'den İsveç makamlarına peşi sıra çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç skandal provokasyonu kınarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" dedi.