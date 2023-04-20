AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den saldırıya ilişkin önemli açıklamalar! "Saldırının AK Parti'ye olduğunu itiraf etti"

Aldığımız ilk bilgiler AK Parti binasını hedef alarak eylemiş gerçekleştirdiğini söylüyor. Ben şu partime mensubum diye bir parti ismi veriyor.

O sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu söylüyor. Bunu demesinin şu aşamada bir önemi yok. Esas olan şu, ben televizyonlardan izliyordum, AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim yaklaşımı var.

Terör örgütlerine birilerinin söylemeye sakındığı sözleri, partimize, ittifakımıza karşı kullanılması başlı başına bir provokasyon olduğun ifade etmiştim. Umarım bundan sonra herkes daha dikkatli olur

Emniyet güçlerimiz saldırganı yakaladı, sorgusu devam ediyor. Saldırgan saldırının AK Parti'ye olduğunu itiraf etti.