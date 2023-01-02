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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast son anda engellendi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast son anda engellendi
02.01.2023 19:20

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Emniyet güçleri, suikast için Suriye’den gönderilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu ile bu kişilere yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen M.M.İ. ve M.M.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti. Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

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Esir kardeşi için keşif yapma talimatı almış


R.B.'nin Suriye'de bulunan kardeşi H.B.'nin, PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren 'Serhildan' kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Vekil Yıldız'a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan 2'si örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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