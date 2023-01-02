AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast son anda engellendi

Emniyet güçleri, suikast için Suriye’den gönderilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu ile bu kişilere yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen M.M.İ. ve M.M.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti. Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.