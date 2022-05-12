AK Parti MKYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda göç meselesiyle ilgili provokasyonların olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Biz iktidara gelirsek göndereceğiz” cümlesiyle istismar edildiğini görüyoruz. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler" dedi. Asgari ücretle ilgili konuşan Çelik, "Asgari ücret ya da başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı korumak için her zaman gündemimizde" dedi.