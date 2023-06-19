AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş kira zamlarına ilişkin konuşan Çelik, "Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek" ifadelerini kullandı. Enflasyonun tek hanelere ineceğini belirten Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin de "Komisyonun toplantısına saygı göstermemiz gerekiyor. O tarihte karar çıkıp cumhurbaşkanımızın önüne geldikten sonra açıklanacaktır" dedi. Çelik, Suriye ve Mısır'la yakında görüşme olacağını duyurdu.