RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti Milletvekili İsmail Ok: Bizi asıl şaşırtan HDP'nin bu isteklerinin 6'lı masa tutanaklarında kayda geçmiş olması

AK Parti Milletvekili İsmail Ok: Bizi asıl şaşırtan HDP'nin bu isteklerinin 6'lı masa tutanaklarında kayda geçmiş olması
31.03.2023 00:10

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması, Kandil’de sevinçle karşılandı. Neredeyse her gün Kandil’in ele başlarından 6’lı koalisyona destek açıklamaları, 14 Mayıs imaları yapılıyor. Gündeme bomba gibi düşen son açıklama terörist Sabri Ok’tan geldi. Ok, "Birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler" itirafıyla yabancı ülkelerden 14 Mayıs öncesi eylemsizlik talimatı aldıklarını açıkladı. Koalisyon içinde olan ve "milliyetçi" olduklarını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ise yaşanan skandallara ilişkin en ufak bir açıklama gelmedi.

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