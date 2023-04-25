AK Parti Milletvekili adaylarından şehit yakınları ve gazilere ziyaret

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hulusi Şentürk ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Ali Sevinç seçim çalışmaları dolayısıyla Pendik ve Sultanbeyli’de sahaya inerek vatandaşlarla buluştu. Şentürk Pendik’te, Sevinç de Sultanbeyli’de engelli, gazi ve şehit yakınlarının evlerine ziyarette bulundu. Milletvekili adayları evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet etti, talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Şentürk ve Sevinç’e teşekkürlerini iletti.