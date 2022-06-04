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AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak

AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak
04.06.2022 09:45

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Son dakika haberi! AK Parti’nin gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarının 30’uncusunun yapılacağı Ankara Kızılcaham kampının startı bugün Başkan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla verilecek. Toplantı öncesi kampın yapılacağı otele giden yollara "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı. 2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek.

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