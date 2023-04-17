AK Parti İstanbul teşkilatı kapı kapı dolaşmaya devam ediyor

AK Parti İstanbul Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihi netleştiği günden itibaren sahada çalışmalarına hız verdi. Teşkilat üyeleri ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Adayı Nazif Barış Çiftçioğlu, Fatih bölgesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların evlerine de konuk olan teşkilat üyeleri ve Çiftçioğlu teveccühle karşılandı.

"Onun emeği çok bizde inşallah kazanır"

Evinin camından seslenen ellerine yeni kına yakmış bir kadın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti;

"Tayyip Erdoğan inşallah kazanır emeği boşa gitmez, onun emeği çok bizde. O yaptı etti her dediğini de yerine getiriyor. Allah onun emeğini boşa vermesin" dedi.

"Hiçbir kapı atlamadan, hiçbir ayrım yapmadan ziyaretlerimize devam ediyoruz"

Hane hane gezerek çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren AK Parti İlçe Teşkilatı Üyesi İsmail Üstün, "Biz aslında çalışmalarımıza seçimden önce başladık. Biz hiçbir zaman sahadan çekilmedik. Hane hane, esnaf esnaf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza, hane sakinlerimize Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Hiçbir kapı atlamadan, hiçbir ayrım yapmadan ziyaretlerimize devam ediyoruz" dedi.

"Bizim evimizi ziyaret ettikleri için çok mutluyuz"

Milletvekillerinin ve teşkilat üyelerinin onları yalnız bırakmadığını belirten Mehmet Kurt, "Yirmi yıldan beri AK Parti'den ve bütün teşkilatlarından Allah razı olsun. Bu mübarek Ramazan ayında Cumhurbaşkanımıza ve yardımcı olan bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim evimizi ziyaret ettikleri için çok mutluyuz. Benim oğlum engelli. Değerli milletvekilleri, kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.

"Tüm milletvekili adaylarıyla birlikte sahadayız"

Vatandaşların tepkilerinin iyi olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Nazif Barış Çiftçioğlu, "Şu anda çalışmalara başladık. Diğer tüm milletvekili adaylarıyla birlikte sahadayız. Saha gayet iyi, Cumhurbaşkanımıza, partimize olan teveccüh gayet olumlu ve beklenenin de üzerinde. Dolayısıyla sahayı ben çok olumlu buluyorum" diye konuştu.