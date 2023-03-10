AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştiriyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya geliyor. Başkan Erdoğan'ın bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini veren Mustafa Destici HDP ile yakın temas içinde olan koalisyonu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrını eleştirdi.