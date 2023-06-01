Haberler Güncel Videoları AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
01.06.2023 13:24

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:19
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda...
Güncel 07:00
İşte cumhurbaşkanı seçimi...
Güncel 01:35
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda...
Güncel 02:43
Alibeyköy Barajı'na dökülen...
Güncel 03:20
Kulislerde hangi isimler...
Güncel 02:48
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş...
Güncel 00:08
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7...
Güncel 00:43
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31...
Güncel 00:16
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Kasım...
Güncel 01:23
8'li koalisyon dağılıyor!
Güncel 04:11
İzmir Körfezi'nde yine aynı...
Güncel 00:36
Hazine ve Maliye Bakanı...

28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerin ardından Türkiye yeni kurulacak kabineyi beklemeye başladı. Yeni dönemde hayata geçirilecek reformlar ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler ile ev hanımlarının yüzünü güldürecek düzenlemeler için hazırlıklar başladı. A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler, memurlar ve asgari ücrete yapılacak zamlar için Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonların oluşturularak ilk olarak bu konularla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA