AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerin ardından Türkiye yeni kurulacak kabineyi beklemeye başladı. Yeni dönemde hayata geçirilecek reformlar ve emekliler, memurlar, asgari ücretliler ile ev hanımlarının yüzünü güldürecek düzenlemeler için hazırlıklar başladı. A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler, memurlar ve asgari ücrete yapılacak zamlar için Meclis'in açılmasıyla birlikte komisyonların oluşturularak ilk olarak bu konularla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.