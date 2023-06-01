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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber ekranlarında açıkladı! Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber ekranlarında açıkladı! Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
01.06.2023 18:04

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Kemal Kılıçdaroğlu istifa...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Genel Başkanlar düzeyinde istifalar olur mu?" sorusuna yanıt veren Yavuz, Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararı aldığını, CHP'de de bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Ben genel başkan düzeyinde ya istifaların ya da bundan sonraki kongrelerde adaylıktan çekilmelerinin söz konusu olabileceğini öngörüyorum." ifadelerini kullandı. Yavuz ayrıca, Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti.

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