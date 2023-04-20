AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Kandemir'in açıklaması şöyle:

"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."