RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!
20.04.2023 17:10

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AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi.

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AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Kandemir'in açıklaması şöyle:

"Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun."

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