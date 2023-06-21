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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu'na '16'lı masa' tepkisi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu'na '16'lı masa' tepkisi
21.06.2023 01:05

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Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyon ağır bir yenilgi ile tarumar oldu. Yenilginin faturası özellikle CHP’de ise parti içi kurmaylara kesildi. Millet İttifakı içinde ayrılık rüzgarları eserken bir yandan da CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘gerekirse 6 değil 16’lı masa kuracağım’ çıkışı geldi. Kör bir siyaset yürüten bu akla AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten A Haber canlı yayınında sert bir eleştiri geldi. Gökçek, “Kılıçdaroğlu yaptığı hiç bir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece ve sadece diktatörlerde hal ve tavırdır.” dedi. Ayrıca Gökçek, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin 31 Mart 2024’teki yerel seçim stratejisine dair bomba kulis bilgileri verdi. İşte detaylar…

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