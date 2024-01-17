SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 15:56 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 16:09

AK PARTİ ANKARA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 31 Mart 2024 ANKARA AK Parti Başkan Adayı...

AK PARTİ Ankara Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu yanıt buluyor. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (Belediye seçimleri) Ankara Belediye Başkan adayının da açıklanacağı AK Parti tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. İşte detaylar...

AK Parti'nin ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen 'Aday Tanıtım' toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor.

NOT: ANKARA Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleştiğinde aday olan isim haberimizde yer alacaktır.

SIRADAKİ VİDEO
İlk Türk astronot uzaya gidiyor! Gezeravcı’nın hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor
17.01.2024Çarşamba
CHP’li İBB yönetimindeki İETT’nin skandalları
17.01.2024Çarşamba
İZLE | B. Antalyaspor 0-1 S.Y. Pendikspor ⚽ GOL: Umut Nayir
17.01.2024Çarşamba
İlk Türk astronotunun yeğeni Karan Gezeravcı, "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi
17.01.2024Çarşamba
Meral Akşener CHP’yi fena bombaladı: DEM ile el sıkışın görelim bakalım neymiş dünya
17.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Kök maaş hesaplaması nasıl yapılır, kimin maaşı ne kadar oldu? İşte yeni zamlı maaşlar 02:41
Kök maaş hesaplaması nasıl yapılır?
17.01.2024Çarşamba
Emekli net maaşı nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar 01:05
Emekli net maaşı nereden, nasıl öğrenilir?
17.01.2024Çarşamba
İZLE | B. Antalyaspor 0-1 S.Y. Pendikspor ⚽ GOL: Umut Nayir 00:49
▶️ B. Antalyaspor 0-1 S.Y. Pendikspor
17.01.2024Çarşamba
Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti! İşte tarihler… 00:53
Emekliye zamlı maaş takvimi netleşti!
17.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA