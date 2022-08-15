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AK Parti 21 yaşında! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AK Parti 21 yaşında! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
15.08.2022 20:56

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AK Parti 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan Başkan Erdoğan ve yol arkadaşları tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, geride kalan 21 yıla birçok başarı doldurdu. Ankara'daki ATO Congresium'da AK Parti'nin 21 Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenlendi. Programa Başkan Erdoğan da katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının başında "Bir şiirle önümüzü kesmek isteyenlere milletimizle AK Parti'yi kurarak cevap verdik." dedi. Konuşmasında 2023 seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, "Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak taçlandıracağız." dedi. 6'lı masaya da mesaj gönderen Erdoğan, "Masaya payanda olanlara acıyoruz" ifadelerini kullandı. Ankaralılara yeni şehir hastanesi müjdesi de veren Erdoğan, hastanenin önümüzdeki ay açılacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca sosyal konut projesinin de süratle hayata geçirileceğini ifade etti.

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