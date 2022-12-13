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Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık: ‘’Sanıklar hakkında tutuklama talep ettik’’

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık: ‘’Sanıklar hakkında tutuklama talep ettik’’
13.12.2022 17:58

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Türkiye’yi sarsan 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. Öte yandan 8 ay sonra olan duruşma tarihi duruşma tarihi değişti. Dava 30 Ocak 2023 tarihinde görülecek. Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6 yaşındaki çocuk istismarı davasında sanıklar hakkında tutuklama talep ettik. Kim olursa olsun hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz." dedi.

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