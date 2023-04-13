Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aday tanıtımı toplantısına Togg ile geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, birinci sıradan aday olduğu memleketi Osmaniye'de AK Parti milletvekili tanıtım programına katıldı. Toplantıya yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Bakan Yanık, yaptığı konuşmada Türkiye'nin, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağını dile getirdi.

"Osmaniye'de Cumhur ittifakın başkenti olacağız"

Bakan Yanık konuşmasında:" Biz bir hizmet kadrosuyuz değerli arkadaşlar. Hizmet kadrosu olduğumuz için de bayrak yarışının ne demek olduğunu iyi biliyoruz, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. 20 yıldır değişik zamanlarda teşkilatın değişik bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda bir araya gelmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem Osmaniye'de dört sıfır olacağız, hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olacaktır.Türkiye'ye bir ses vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir ses bekliyor. Biz Allah'ın izniyle o sesi buradan vereceğiz. Öncelikle buna inanmamız, bunun için gayret göstermemiz yeterli. Bu inanç bu salonda, bu salonun içinde olmayan bütün teşkilat mensuplarımızda var gücü ile çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

"Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var"

Konuşmasını sürdüren Yanık," Osmaniye şehitler diyarı şahadetin bir anlamı var. Şahadet millet için, vatan için Allah rızası için canından bile vazgeçmekti, canından en kıymetli varlığından bir insan vazgeçiyorsa demek ki daha üstün bir değer kalmıyor geriye.

Canından bile vazgeçen, vatan için, millet için, bayrak için, dini mümin için canından bile vazgeçen insanların memleketi Osmaniye'de. O zaman demek ki biz önümüzdeki süreçte bütün mevcudatımızda, bütün gayretimizle çalışacağız ve milletimizi biraz daha ileriye götürmek, biraz daha müreffeh, biraz daha güçlü hale getirebilmek için çabamızı ortaya koyacağız. Merhametiyle, insanlığıyla, paylaşımıyla adaleti, hakkı hakim kılmasıyla Türkiye'nin bizim Anadolu toprakları, Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var bu sözü bu topraklardan yükselteceğiz. Bu sözü en güçlü bir biçimde yükseltecek yerlerden birisi Osmaniye'dir" diyerek sözlerini tamamladı.