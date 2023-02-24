Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.: Sahada 4 bin 990 aktif çalışanımız var. 203 sosyal marketle bölgeye hizmet veriyoruz. İkametgah şartı kaldırıldı. Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz. 62 kalemde toplam 38 milyon 500 bin ürün verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! "Sahada 4 bin 900 çalışanımız ve 203 sosyal market ile hizmet veriyoruz"
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