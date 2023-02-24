Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! "Sahada 4 bin 900 çalışanımız ve 203 sosyal market ile hizmet veriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.: Sahada 4 bin 990 aktif çalışanımız var. 203 sosyal marketle bölgeye hizmet veriyoruz. İkametgah şartı kaldırıldı. Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz. 62 kalemde toplam 38 milyon 500 bin ürün verildi.