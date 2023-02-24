Haberler Güncel Videoları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! "Sahada 4 bin 900 çalışanımız ve 203 sosyal market ile hizmet veriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! "Sahada 4 bin 900 çalışanımız ve 203 sosyal market ile hizmet veriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı! "Sahada 4 bin 900 çalışanımız ve 203 sosyal market ile hizmet veriyoruz"
24.02.2023 19:54

OTOMATİK OYNAT

Güncel 47:19
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Güncel 03:01
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Güncel 01:49
Yüzlerce kişiye mezar olan...
Güncel 04:10
855 kalıcı konutun inşası...
Güncel 01:03
LGBT destekçisi sözde...
Güncel 12:34
Bakanlardan deprem bölgesinde...
Güncel 06:39
İşte yeni Adıyaman’ın...
Güncel 00:52
Kalıcı konutlar için ilk kazma
Güncel 00:13
'23 derece' isimli operasyon...
Güncel 01:33
FETÖ İLTİSAKLI ÖZBEK'TEN...
Güncel 00:52
"Asker kışladan geç çıktı"...
Güncel 01:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.: Sahada 4 bin 990 aktif çalışanımız var. 203 sosyal marketle bölgeye hizmet veriyoruz. İkametgah şartı kaldırıldı. Vatandaşlarımız neredeyse yardımları orada sağlıyoruz. 62 kalemde toplam 38 milyon 500 bin ürün verildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA