Haberler Güncel Videoları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de açıkladı: Bin 500 liralık ödeme 2 bin 600 liraya çıkartıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de açıkladı: Bin 500 liralık ödeme 2 bin 600 liraya çıkartıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık A Haber'de açıkladı: Bin 500 liralık ödeme 2 bin 600 liraya çıkartıldı
26.03.2022 17:01

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Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. BM'de Kadının Statüsü Komisyonu'na ilişkin konuşan Yanık, "Çok verimli bir toplantı oldu, devam ettireceğiz. Oldukça yoğun toplantı dizisi oldu. ABD'de yaşayan yabancı kanaat önderleriyle bir araya geldik. Aralarında Müslüman olanlar da vardı." dedi. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışa ilişkin konuşan Bakan Yanık, "Yapılan bağışlar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Şartlı bağışlar sadece belirtilen konu için kullanılır." ifadelerini kullandı. Yanık, daha önce bin 500 lira olarak ödenen miktarın Nisan ayından itibaren 1 bin 600 lira olacağını belirtti.

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