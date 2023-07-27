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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 01:45

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan süresiz nafaka açıklaması: Adil bir durum değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında süresiz nafaka konusuna da değinen Göktaş, "Bazı insanlar 90'lı yıllarda evlenmiş. Süresiz nafaka ödemek gibi uygulama kabul edilebilir olamaz. Dolayısıyla bunu da ele almak ve buna da dikkat etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele almaması lazım." şeklinde konuştu.

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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan süresiz nafaka açıklaması: Adil bir durum değil
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