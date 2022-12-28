Haberler Güncel Videoları Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası

Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası

Ahlatlıbel malumun ilamı oldu, masa fiilen dağıldı! CHP fondaşı Enver Aysever eteğindeki incileri döktü: Mansur Yavaş bombası
28.12.2022 17:09

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Çankaya Ahlatlıbel'deki zirve bir nevi malumun ilamı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, açıklama yapmadan apar topar alanı terk etti. Kulislerde yer alan ilk bilgiler ise uzlaşıya varamayan masanın çoklu aday formülü ile hareket edeceği yönünde. Bunun ilk sinyali Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir" dedi. CHP fondaşı Enver Aysever de Ahlatlıbel zirvesi sonrası eteğindeki incileri döktü. Masanın dağıldığını söyleyen Aysever, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na duyduğu güven problemine de dikkat çekti. Akşener'in Mansur Yavaş'tan hoşlanmadığını da sözlerine ekleyen Enver Aysever, "Bunu CHP'li kurmaylara sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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