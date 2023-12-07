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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 13:00

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2023’ten bu yana sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları yaptı. Bu kapsamda, 29 sokak satıcısı (torbacı) şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı. Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı olarak 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği, 1 drone ile hava destekli operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 29 sokak satıcısı (torbacı) şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı. Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçelerinde 36 ikamet ve iş yerine eş zamanlı olarak 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği, 1 drone ile hava destekli operasyon düzenlendi.

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