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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 6 yaralı
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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 10:02

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından önündeki V.Ü.'nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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