Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen, komandolar ile özel harekat polisi ve helikopterlerin de kullandığı operasyonda 112 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı
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