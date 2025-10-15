PODCAST CANLI YAYIN
Afyon’da trafik kazası: 15 yaşındaki Emre El yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 15 yaşındaki Emre El yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi Emre Gölü mevkisinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Emre El'in kullandığı 64 AES 832 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 06 AL 9820 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya döndü.

Emre El Kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla AFSÜ Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki sürücü Emre El, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3 Yaralının Durumu Ağır

Kazada yaralanan A.S. (15), A.A.K. (14) ve M.K.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

