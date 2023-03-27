Afet konutları temel atma töreni! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "Gece gündüz demeden çalışacağız"

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Asrın felaketinin acısını sadece 11 ilimiz değil, 85 milyon vatandaşımız hep birlikte yaşadık. Fakat istisnasız hepimiz her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olduğuna tüm yüreğimizle inandık. Dün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da bugün Adıyaman'dan şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor.

Baştan başa tüm Anadolu'muz inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yükseliyor.

81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz. Deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15. gününde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46 gününde Kahramanmaraş'ta 47. günde Hatay'da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 53 bin 830'a ulaşan yuvalarımızın harcını 50. günde Adıyaman'da hep birlikte karıyoruz. Adıyaman şahit olsun, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adıyaman'lı kardeşlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız, depremden etkilenen tüm ailelerimiz sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar buralarda olacağız, Adıyaman'da olacağız.

Ulu Camii'nin gözyaşını dindireceğiz, Allah'ın izniyle 365 gün sonra sizlere yeni yuvalarınızı yine sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz.

Mimarmarımızla, mühendislerimizle Adıyaman'dan Edirne'ye bu cennet vatanın afetlere karşı güçlü hale getirmek için azimliyiz, kararlıyız, net mutlu ki bizim tüm yuvalarımızı kendi ürettiğimiz yerli kaynaklarla, milli finansman modeli ile ayağa kaldıran yüksek devlet tecrübesi ile, inancı ile milletine sunan bir liderimiz var.

Bu kutlu beldelerin, Adıyaman'ın yeniden inşasının da, ihyasının da teminatı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Yavrularımız okul yollarında neşe ile koşana kadar bizlere dinlenmek yoktur. Adıyaman şiirlerle, türkülerle dolana kadar bize rahatlık yoktur. Tüm deprem bölgesi baştan aşağı Anadolu hilali gibi yükselene kadar bizlere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yoktur diyorum."