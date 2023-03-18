AFAD ''sözde bağışçıları'' ifşa edecek!

Kahramanmaraşlı 7.7 ve 7.6'lık depremlere sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış taahhüdü yapıldı. Ancak 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı. Televizyonda canlı yayına bağlanıp bağış sözü veren birçok kişi sonradan “Yanlışlıkla eski parayı telaffuz etmişim”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum” gibi bahanelere sığındı. Ödeme yapan kurum ve kuruluşlarının listesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “ifşa” edileceği öğrenildi.