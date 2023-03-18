Haberler Güncel Videoları AFAD ''sözde bağışçıları'' ifşa edecek!

AFAD ''sözde bağışçıları'' ifşa edecek!

AFAD ''sözde bağışçıları'' ifşa edecek!
18.03.2023 16:43

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:26
Üniversitelerde yüz yüze...
Güncel 01:31
Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale...
Güncel 22:15
DSP Cumhurbaşkanlığı seçiminde...
Güncel 01:11
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla...
Güncel 19:12
Başkan Erdoğan açıkladı:...
Güncel 00:32
91 yaşındaki Kore gazisinin...
Güncel 00:57
CHP'ye yakın Gezici...
Güncel 10:36
AK Parti Genel Başkanvekili...
Güncel 05:30
Selde sürüklenen Reşat Amca A...
Güncel 01:04
Binali Yıldırım'ın acı günü:...
Güncel 00:46
Başkan Erdoğan, Azerbaycan...
Güncel 00:39
Enkaz üzerinde kirli siyaset...

Kahramanmaraşlı 7.7 ve 7.6'lık depremlere sonrası 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası ile 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış taahhüdü yapıldı. Ancak 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı. Televizyonda canlı yayına bağlanıp bağış sözü veren birçok kişi sonradan “Yanlışlıkla eski parayı telaffuz etmişim”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum” gibi bahanelere sığındı. Ödeme yapan kurum ve kuruluşlarının listesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “ifşa” edileceği öğrenildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA