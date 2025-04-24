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AFAD deprem raporunu açıkladı
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AFAD deprem raporunu açıkladı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 18:35:20

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yapılan değerlendirme paylaşımında şu ifadelere verdi:

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimizin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi'ne ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

23 Nisan 2025 Mw: 6.2 Silivri (Marmara Denizi) Depremi Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

184 ARTÇI SARSINTI
Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.
Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir.

Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.

DEPREM BİLİM KURULU YERBİLİMLERİ ÜYELERİMİZ YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE
1- 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.
2- Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.
3- İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır.
4- Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.
5- Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.
6- Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.
7- Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler.

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