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Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken enselendi!

Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken enselendi!
01.03.2023 16:56

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası kapsamında hakkında 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yakalama kararı bulunan Necati Koç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 10.30 sıralarında yolculara yönelik yapılan kontrollerde, yüz tanıma sistemine kaydı düşen Necati Koç isimli kişinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

KILIK DEĞİŞTİRDİ, HAVALİMANINDA YAKAYI ELE VERDİ

Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti. Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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