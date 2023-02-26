Adıyaman'da tutuklanan müteahhitlerin ifadeleri ortaya çıktı

Depremde enkaza dönen evlerin müteahhitleri gözaltına alındı. İfadelerinde kendilerini savunan müteahhitlerin kimi "Ben sağlam yaptım" dedi. Kimi de binanın depremden yıkılmadığını öne sürdü.

Adıyaman'da 7 kişinin öldüğü Şevket Çerçiler Apartmanı'nın müteahhidi Ersin Tekin, 17 şubat günü tutuklanmıştı. Binanın bilirkişi ön raporunda ihmali olduğu tespit edilen müteahhit Tekin, savcılığa şunları anlattı:

"Adıyaman'da üç adet bina yaptık. Deprem neticesinde bu binalardan biri yıkıldı. Diğer iki bina sağlam durumdadır. Biz yıkılan binanın tüm izinlerini aldık. Kurallara uygun olarak inşa ettik. Depremden sonra kaçmıyordum ailemi güvenli bir yere bıraktıktan sonra dönecektim".

İsias Otel depremden yıkılmadı iddiası

Çok tartışılan İsias Otel'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Bozkurt, ifadesinde otelin bir başka binadaki kusur nedeniyle yıkıldığını iddia etti.

"Hayatımın büyük bir bölümün bu otelde geçiren bir insanım. Ben yan tarafta bulunan binanın alt katında otoparkı satın almıştım. Depremde otelin yan tarafından bulunan bina domino taşı gibi yıkılıp bizim otelimizin üzerine devrilerek yıkılmasına neden olmuştur."

Otelin hissedarlarından olan Mehmet Fatih Bozkurt da soruşturma kapsamında tutuklandı.

Mehmet Fatih Bozkurt otelin sağlam olduğunu, depremlerde otele gittiklerini iddia etti.

"Asansör boşluğuna beton döktürmüştüm"

Özkan Apartmanın müteahhitti Mehmet Özkan da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli müteahhit apartmanın iki yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği iddialarını reddetti.

"Binanın en alt kısmını çeşitli kişilere dükkan olarak kiraya vermiştim. Binayı ilk yaptırdığım zaman asansörü ikinci kattan başlatmıştım. İlk iki katın asansör boşluğuna beton döktürmüştüm. İlerleyen yıllarda ilk kata asansör ihtiyacı ortaya çıktığında bu döktüğüm betonu kırarak zeminine kadar indirdim. Ancak kolon ve kiriş kesmedim."