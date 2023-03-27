Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temeli atıldı! Başkan Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.

Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. ﻿3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.

650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK



Depremden hasar alan illerimizin tamamında konteyner sayımızı 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.



Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini teslim edeceğiz. Aylık 3 bin ila 5 bin TL arasında kira desteği yapılıyor.

Milletimizi yalan bilgilerle yanıltmaya çalışanlar var. Bu mübarek Ramazan ayında yalan yanlış haberlerle Bay Kemal "Biz geleceğiz. Sonra da her şey bedava" diyor. Birilerinin devletin ne yaptığından haberi yok. 11 tane Büyükşehir belediyen var. Büyükşehir belediyelerin buralara ulaştılar mı? AK Partili belediyeler ilk günden beri buradalar. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız?"