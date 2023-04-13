RAMAZAN İMSAKİYE
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ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt CHP listelerini eleştirdi! "Atatürk'e gönül verenler tafsiye edildi"

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt CHP listelerini eleştirdi! "Atatürk'e gönül verenler tafsiye edildi"
13.04.2023 23:19

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Bir dönem CHP'de vekillik yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, 6 ok çizgisinden kopan CHP yönetimi ve 7'li koalisyonu yaylım ateşine tuttu. Bozkurt, 30 ADD üyesinin adaylık için CHP'ye başvurduğu ancak CHP Genel Merkezi'nin bir ismi bile değerlendirmediğini dile getirerek, "Türk yargısını FETÖ’ye teslim eden anlayışı temsil edenler, Ergenekon balyoz sürecini organize edenler listelerde" ifadelerini kullandı. Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın gibi isimlerin CHP'den aday olmasını eleştiren Hüsnü Bozkurt, "Kemalizm ırkçılıktır diyen adam Meclis'te olmamalı" şeklinde konuştu.

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