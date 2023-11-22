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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 13:35 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 13:37

Adaylar ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir dönüşü yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız" diyen Erdoğan, AK Parti'nin gerekli hazırlık ve analizlerini tamamladığını bildirdi. Büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklaması yapıldığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz. Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız" şeklinde konuştu.

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