SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 17:53

Adana'daki depremde kaya düşen evde AFAD incelemesi!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde deprem sırasında mutfak bölümüne kaya parçası düşen Ahmet Özerli'ye ait evde ağır hasar oluştu. Evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Ahmet Özerli, sarsıntıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kaya düştüğünde evde kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirterek, Canımıza bir şey olmadı, mal yeniden yapılır dedi.

"KAYA DÜŞEN EVDE AFAD İNCELEMESİ"

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyünde deprem sırasında mutfak bölümüne kaya parçası düşen Ahmet Özerli'ye ait evde ağır hasar oluştu. Evde AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Ahmet Özerli, sarsıntıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kaya düştüğünde evde kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirterek, "Canımıza bir şey olmadı, mal yeniden yapılır" dedi.

"CAMİ HASAR GÖRDÜ"

Adana'nın Kozan ilçesinde de ekipler, hasar tespit çalışması yaptı. Gedikli Mahallesi'ndeki Kırksu Camii'nin duvarları çatladı. Ağır hasar alan cami ibadete kapatıldı. Depremde Göller Yaylası yolunda da çatlaklar oluştu. Kabaktepe Mahallesi'nde bir evin içine kaya düştü. Kimsenin olmadığı evde ağır hasar meydana geldi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a resmi karşılama töreni!
25.07.2023Salı
Adana'daki depremde kaya düşen evde AFAD incelemesi!
25.07.2023Salı
Başkent Ankara'da PKK'lı 2 teröriste operasyon
25.07.2023Salı
Şehir merkezlerinin inşası başlıyor! Bakan Özhaseki: Malatya'dan başlayacağız, ilk temel atma cumartesi günü
25.07.2023Salı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve kamu açığı açıklaması
25.07.2023Salı
Bunlar da Var
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu? Hangi yarışmacı elendi? Burcu Önal mı? 02:26
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu?
25.07.2023Salı
’’Speed Date Türkiye’’ Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video 01:06
Cihangir'de eş değiştirme partisi skandalı!
25.07.2023Salı
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor 00:55
Kabine Toplantısı sona erdi!
25.07.2023Salı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar 00:21
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
25.07.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA