Adana’da motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Yakınları otomobili parçaladı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda, motosikletle yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan Serdar Süzen, A.E.C. (19) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Süzen olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Süzen’in yakınları, öfkelerini parke taşlarıyla otomobile zarar vererek gösterdi. Polis ekipleri müdahale ederek kalabalığı sakinleştirdi. Süzen’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.