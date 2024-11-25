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Adana'da kara saplanan minibüsteki işçiler kurtarıldı
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Adana'da kara saplanan minibüsteki işçiler kurtarıldı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 00:26

Adana'nın Feke ilçesindeki Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde bir minibüs şarampole düşerek kara saplandı. Minibüste bulunan 12 işçinin kurtarılması için bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdürlüğe ait eksvakatör önce yolları temizledi daha sonra da halatla minibüsü çekerek saplandığı yerden kurtardı. Belediye ekipleri de bağlantı yollarında kara saplanan araçlardaki kişileri ve çocuklu aileleri kurtardı. Ekiplerin karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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