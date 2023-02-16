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Adana'da gözaltına alınan 9 müteahhit ve mühendisten 6’sı tutuklandı

Adana'da gözaltına alınan 9 müteahhit ve mühendisten 6’sı tutuklandı
16.02.2023 19:28

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Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle Adana’da yıkılan ve 418 kişinin hayatını kaybettiği 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Atilla T., Saffet Y., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Fahri P., Ömer Ş., Ferit I. ve Celal G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Atilla T., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Ferit I. Ve Celal G. tutuklandı. Ömer Ş. ile Fahri P. adli kontrol şartıyla, Saffet Y. ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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