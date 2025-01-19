Adana’da feci kaza! Ters yöne girdi karşıdan gelen araçla çarpıştı

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı 01 Y 0705 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.’nin aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Citroen marka araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.