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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024, 11:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024, 11:40

Adana'da dilenci kadınların terlikli çantalı yer kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında dilencilik yaptığı öne sürülen iki kadın “yer” kavgası nedeniyle tartıştı. Tartışan kadınlar ara sokağa geldi. Kadınlardan biri diğerine “Benim yerime neden geliyorsun?, herkesin yeri belli” diye bağırdı. Bunun üzerine iki kadın yanlarında çocuk olmasına rağmen kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerine çanta ile vururken, diğeri de ayağındaki terliği çıkartıp vurmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir erkek de kadınları ayırmak için olay yerine geldi. Ancak erkeğin araya girmesine rağmen kadınlar kavgaya devam etti. Kadının bir diğerine terliğini fırlattı. Şans eseri terlik kadının kafasını sıyırdı. Bu arada çocuk ise kavga anın da donup kaldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

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