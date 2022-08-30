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Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı
30.08.2022 09:17

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Adana'da yürütülen DEAŞ soruşturmasında yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü içinde faaliyette bulunan 6 kişiyi tespit etti. Ardından savcılık şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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