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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 16:08

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı! Başkan Karalar'dan saldırıya dair ilk açıklama: ''Yalvar Yakar...''

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Başkan Karalar'dan saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar," Geldi bana yalvardı, işe aldım. Vurduğu sırada da 'kusura bakma' dediğini öğrendim" şeklinde konuştu.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani" dedi

Karalar, Güdük'ün durumu hakkında da bilgi vererek, "Durumu biraz kritik. Doktorlar müdahaleleri yapıyor. Dışarıda ki hastaneden de doktorlar geldi. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz, ben onun gençliğine direncine güveniyorum" diye konuştu.

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