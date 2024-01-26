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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 17:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Lahey'deki İsrail'in soykırım davasını değerlendirdi! "İsrail insanlık suçuna son vermelidir"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" dedi.

Bakan tunç paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.

Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."

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