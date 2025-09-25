PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Tunç: Yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmş olması hazmedilemiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Tunç, "Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine yönelik eleştirilerin arka planında yargının, vesayetçi ruhtan, arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması ve milletin yargısı haline gelmesi, teröristten de yolsuzluk yapandan da, arsızlık, hırsızlık yapandan da hesap sorması hazmedilemiyor. Biz milletimiz adına doğru olanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
