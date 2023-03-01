Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki incelemelerinin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçerek konteyner kentteki vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nurdağı'nda adli işlemlerin yürütüldüğü merkezi ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bozdağ, deprem bölgesinde görev alan hakim, savcı ve adli personele teşekkür etti.

Ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesine geçen Bozdağ, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah Şanlıurfa'daydık, biraz önce de Nurdağı ilçemizde incelemelerde bulunduk. Oradaki koordinasyon merkezi ve faaliyetler hakkında bilgiler aldık. Adalet Bakanlığının adalet hizmetleri konusunda bilgiler aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Şimdi de İslahiye ilçemizdeyiz. İslahiye ilçemize, halkımıza, depremi yaşayan bütün vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İslahiye'deki kardeşlerimize ve depremde vefat eden her bir kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

BİR YIL İÇERİSİNDE VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ KONUTLARA GEÇMESİ SAĞLANACAK

Deprem felaketinden sonra enkazların kaldırılması, enkaz altından insanlarımızın sağ salimen kurtarılması için hummalı bir çalışma yürütüldü. Bu süreç tamamlandı. Şu anda enkaz sonrası çalışmalar yürütülmekte. İslahiye'de de Bursa Valimizin koordinasyonunda başarılı bir koordinasyon faaliyetinin yürütüldüğünü yerinde gördüm. Burada çalışmaların bir düzen, intizam, vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri dikkate alınarak yürütüldüğünü, barınma sorunları, diğer sorunların çözüldüğünü gördüm. Onun için de koordinasyonu gerçekleştiren kıymetli Valimize aynı şekilde Gaziantep Valimize ve bu birimde görev yapan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki süreçte de İslahiye'deki vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak adımlar atılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bir yıl içerisinde İslahiye'de bu konutların oluşturulması, vatandaşlarımızın daha güvenli konutlara geçmesi sağlanacaktır. Yeni bir İslahiye, yeni bir umut, yeni bir dönem burada inşallah yapılacak çalışmalarla başlayacaktır. Bunun için zaman ve sabra ihtiyaç olduğu açıktır. Ben İslahiyeli kardeşlerimizden hükümetimize bu zamanı tanıyacaklarına inanıyorum.

ADLİYE HİZMETLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLDİ

İslahiye'de adalet hizmetlerinin sunumunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir. Bundan sonra da yerine getirilmeye devam edecektir."